Клуб "Габала" оформил первый трансфер

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" реализовал первый трансфер сезона 2017/2018.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с покинувшим "Карабах" Ильгаром Гурбановым заключен двухлетний контракт.

И.Гурбанов родился 25 апреля 1986 года в Баку. К профессиональной карьере приступил в 2004 году в "Хазар Лянкяран".

Полузащитник играл в этом клубе до 2007 года. В 2009-2010 гг. надевал форму клуба "Олимпик -Шувялан", в 2011 – 2017 гг. - "Карабах".

Будучи легионером в Турции, Гурбанов выступал в "Sivasspor" (2007-2008), "Boluspor" (2008-2009) и "Mersin İdman Yurdu" (2010-2011).

На чемпионатах Азербайджана полузащитник выступал на 187 матчах, 14 раз забивал мяч в ворота соперника.

В составе национальной сборной Азербайджана он участвовал на 29 матчах и забил 1 гол.