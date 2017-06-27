Клуб "Габала" берет в аренду полузащитника "Глазго Рейнджерс"

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" может заключить контракт с футболистом шотландской "Глазго Рейнджерс" Энди Халлидэйом.

Как сообщает Report со ссылкой на "The Scottish Sun", 26-летний полузащитник будет отдан в аренду "красно-черным" на год. Халлидэй к лагерю команды, находящейся на учебно-тренировочных сборах в Австрии, присоединится сегодня.

Главный тренер Педро Кайшинья сообщил шотландскому игроку, что он не входит в планы команды на следующий сезон. 47-летний специалист предложил Халлидэйу работать вместе с командой футболистов U-20 до того, как тот найдет клуб. В это время "Габала" предложила ему контракт до конца следующего сезона.

Отметим, что Энди Халлидэй выступает в "Рейнджерсе" с 2015 года. Он в 90 матчах забил 15 голов. Если трансфер осуществиться, тогда он станет вторым шотландским легионером в Азербайджане. Ранее в сезоне 2011-2012 в качестве вратаря в "Габала" играл шотландец Грэм Смит.