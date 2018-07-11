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    "Кешля" представила УЕФА заявку на Лигу Европы

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Кешля" представила свою заявку на матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против мальтийского "Бальцана".

    Как сообщает Report, главный тренер бакинского клуба Юрий Максимов включил в заявку 22 футболистов.

    Вратари: Камран Агаев, Орхан Садыхлы, Шахин Закиев;

    Защитники: Сертан Ташкын, Денис Сильва, Славик Алхасов, Азер Салахлы, Адриан Скарлатаке, Тарлан Гулиев, Джабир Амирли, Мурад Гаялы;

    Полузащитники: Вагиф Джавадов, Милош Босанчич, Сезар Меза Колли, Эрве Тчами, Фуад Байрамов, Мамед Гулиев, Эбрима Сохна;

    Нападающий: Амиль Юнанов, Баходир Насимов, Андре Кленнон, Алибей Мамедли. 

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