"Кешля" представила УЕФА заявку на Лигу Европы

11 июля, 2018 03:42

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Кешля" представила свою заявку на матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против мальтийского "Бальцана". Как сообщает Report, главный тренер бакинского клуба Юрий Максимов включил в заявку 22 футболистов. Вратари: Камран Агаев, Орхан Садыхлы, Шахин Закиев; Защитники: Сертан Ташкын, Денис Сильва, Славик Алхасов, Азер Салахлы, Адриан Скарлатаке, Тарлан Гулиев, Джабир Амирли, Мурад Гаялы; Полузащитники: Вагиф Джавадов, Милош Босанчич, Сезар Меза Колли, Эрве Тчами, Фуад Байрамов, Мамед Гулиев, Эбрима Сохна; Нападающий: Амиль Юнанов, Баходир Насимов, Андре Кленнон, Алибей Мамедли.

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