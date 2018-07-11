"Кешля" представила УЕФА заявку на Лигу Европы

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Кешля" представила свою заявку на матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против мальтийского "Бальцана".
Как сообщает Report, главный тренер бакинского клуба Юрий Максимов включил в заявку 22 футболистов.
Вратари: Камран Агаев, Орхан Садыхлы, Шахин Закиев;
Защитники: Сертан Ташкын, Денис Сильва, Славик Алхасов, Азер Салахлы, Адриан Скарлатаке, Тарлан Гулиев, Джабир Амирли, Мурад Гаялы;
Полузащитники: Вагиф Джавадов, Милош Босанчич, Сезар Меза Колли, Эрве Тчами, Фуад Байрамов, Мамед Гулиев, Эбрима Сохна;
Нападающий: Амиль Юнанов, Баходир Насимов, Андре Кленнон, Алибей Мамедли.
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