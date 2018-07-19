"Кешля" покидает Лигу Европы

19 июля, 2018 23:40

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанская "Кешля" провела ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу. Как передает Report, команда под руководством и.о. главного тренера Заура Исмайлова сыграла дома с мальтийским "Бальцаном". Отметим, что мальтийский клуб "Бальцан" во II квалификационном раунде Лиги Европы встретится со словакским "Слованом". Лига Европы Ответный матч II квалификационного раунда 21:00. "Кешля" (Азербайджан) - "Бальцан" (Мальта) - 2:1

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