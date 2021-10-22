Катар открыл пятый стадион к чемпионату мира 2022 года

Катар открыл пятый по счету стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2022 года - Аль-Тумама, он выглядит как популярная у мужчин в странах Залива традиционная белая вязаная шапочка - гафия.

Катар открыл пятый по счету стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2022 года - Аль-Тумама, он выглядит как популярная у мужчин в странах Залива традиционная белая вязаная шапочка - гафия.

Как передает Report, официальное открытие стадиона прошло перед началом финального матча ежегодного Кубка эмира Катара по футболу, в котором принимают участие две местные команды - "Аль-Садд" и "Аль-Райян".

Как и остальные спортивные арены, построенные к ЧМ-2022, новый стадион Аль-Тумама, который назван так по названию района его расположения, своим дизайном отдает дань местных традициям и культуре региона. Дизайн стадиона спроектировал известный катарский архитектор Ибрагим аль-Джейда, снаружи спортивная арена выглядит как традиционный мужской головной убор в странах Персидского залива - белая вязаная шапочка - гафия, которую надевают под знаменитый арабский платок - куфию - популярный головной убор у арабов по всему региону.

Рассчитанный на 40 тысяч мест стадион Аль-Тумама примет шесть матчей во время Кубка арабских стран ФИФА в Катаре в конце 2021 года, а также восемь матчей чемпионата мира в Катаре в 2022 году до четвертьфинала.

После чемпионата мира по футболу вместимость стадиона Аль-Тумама будет сокращена с 40 до 20 тысяч человек, демонтированные кресла для зрителей будут переданы в дар странам, нуждающимся в спортивной инфраструктуре.

Катар стал первой арабской страной, получившей право провести чемпионат мира по футболу. Он пройдет 21 ноября-18 декабря 2022 года на восьми спортивных аренах, семь из которых будут построены специально к чемпионату.