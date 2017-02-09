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    Катар еженедельно тратит по полмиллиона долларов на ЧМ-2022

    В общем, стране нужно 200 млрд долларов

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади рассказал, сколько страна тратит на подготовку к чемпионату мира 2022 года, сообщает Report со ссылкой на издание IOL.

    "Чтобы подготовить страну к ЧМ-2022, мы тратим 500 000 долларов каждую неделю. Катар хочет достичь своей цели, поэтому подобные расходы будут еще в течение трех-четырех лет. Это не только стадионы. Сейчас строятся аэропорты, морские порты, железные дороги, больницы. Делается все, чтобы гости Катара чувствовали себя здесь вполне удобно. В общем, стране нужно 200 млрд долларов ", - отметил министр.

    Однако министр возразил планы сделать соревнования 2022 самым дорогим чемпионатом мира в истории.

    Напомним, что Катар выиграл борьбу за проведение Мундиаля-2022 у США, Республики Корея, Японии и Австралии.

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