Катар еженедельно тратит по полмиллиона долларов на ЧМ-2022

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади рассказал, сколько страна тратит на подготовку к чемпионату мира 2022 года, сообщает Report со ссылкой на издание IOL.

"Чтобы подготовить страну к ЧМ-2022, мы тратим 500 000 долларов каждую неделю. Катар хочет достичь своей цели, поэтому подобные расходы будут еще в течение трех-четырех лет. Это не только стадионы. Сейчас строятся аэропорты, морские порты, железные дороги, больницы. Делается все, чтобы гости Катара чувствовали себя здесь вполне удобно. В общем, стране нужно 200 млрд долларов ", - отметил министр.

Однако министр возразил планы сделать соревнования 2022 самым дорогим чемпионатом мира в истории.

Напомним, что Катар выиграл борьбу за проведение Мундиаля-2022 у США, Республики Корея, Японии и Австралии.