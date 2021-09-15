"Карабах" вышел на заключительную тренировку перед матчем с "Базелем"

Клуб "Карабах" вышел на заключительную тренировку перед матчем I тура группового этапа Лиги конференций УЕФА против швейцарского "Базеля" в Баку.

Клуб "Карабах" вышел на заключительную тренировку перед матчем I тура группового этапа Лиги конференций УЕФА против швейцарского "Базеля" в Баку.

Как сообщает Report, первые 15 минут подготовительного процесса на Бакинском олимпийском стадионе (БОС) были открыты для представителей СМИ.

Бадави Гусейнов и Эльвин Джафаргулиев из-за травмы не приняли участие в тренировке. Только что оправившийся от травмы Рахиль Мамедов довольствовался индивидуальной тренировкой.

Отметим, что матч "Карабах" - "Базель", который состоится 16 сентября на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:45.

Фото: Эхтирам Джаби