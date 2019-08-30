​"Карабах" вписал очередные рейтинговые очки в актив Азербайджана

Команда "Карабах" вписала в актив Азербайджана 0,250 очков в рейтинг УЕФА.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря победе со счетом 2:1 в ответном матче против команды из Северной Ирландии "Линфилд" в этапе плей-офф.

Так, Азербайджан с 17,750 очками остался на 26 месте, однако получил шанс продвинуться выше. Сейчас из трех стоящих выше команд борьбу продолжает только Казахстан (18,750 очков). Израиль с 19,625 очками занимает 23 место, Беларусь с 18,875 очками – 24 место.

Отметим, что в этом сезоне Азербайджан набрал 2,375 очков. Из них 1,250 очков (4 победы, 2 ничьи) принадлежат "Карабаху", 1,125 очков (4 победы, 1 ничья) - "Нефтчи". "Сабаил" и "Габала" не смогли набрать рейтинговые очки.