“Карабах” сыграет в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоится ответный поединок в рамках квалификации Лиги Чемпионов между белорусским БАТЭ и азербайджанским "Карабахом".
Как сообщает Report, матч пройдет на стадионе «Борисов Арена» и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
14 августа
21.00 БАТЭ (Беларусь) – “Карабах” (Азербайджан)
Судьи: Андрис Трейманис, Гаралдс Гудерманис, Алексейс Спасониковс, Александрс Голубевс (Латвия)
Судья-инспектор: Франческо Бъянки (Швейцария)
Борисов. «Борисов Арена».
Təbriz QuliyevАвтор новости