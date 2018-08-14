“Карабах” сыграет в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоится ответный поединок в рамках квалификации Лиги Чемпионов между белорусским БАТЭ и азербайджанским "Карабахом".

Как сообщает Report, матч пройдет на стадионе «Борисов Арена» и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

14 августа

21.00 БАТЭ (Беларусь) – “Карабах” (Азербайджан)

Судьи: Андрис Трейманис, Гаралдс Гудерманис, Алексейс Спасониковс, Александрс Голубевс (Латвия)

Судья-инспектор: Франческо Бъянки (Швейцария)

Борисов. «Борисов Арена».