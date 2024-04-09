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"Карабах" поднялся на 13 позиций в мировом рейтинге

"Карабах" поднялся на 13 позиций в мировом рейтинге 09:42
Футбол
9 апреля 2024 г. 10:32
Карабах поднялся на 13 позиций в мировом рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый мировой рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, в список из 506 команд вошли 3 представителя Азербайджана.

"Карабах" (176,5 очков) поднялся на 13 позиций и занял 48-е место. "Нефтчи" (62 очка) продвинулся на одну позицию и занял 377-е место, а "Сабах" (58,75 очка) поднялся на 4 строчки и занял 413-е место.

Мировой рейтинг возглавляет последний победитель английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" (401 очко). Представитель Испании "Реал" (332 очка) занимает второе, а итальянский "Интер" (311 очков) - третье место.

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Версия на английском языке Qarabag climbs 13 positions in club world ranking
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" dünya reytinqində 13 pillə irəliləyib

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