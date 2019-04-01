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"Карабах" обыграл "Сумгайыт" с большой разницей в счете

"Карабах" обыграл "Сумгайыт" с большой разницей в счете

Состоялся последний матч XXII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.  

Как сообщает Report, аутсайдер "Сумгайыт" принял на "Kapital Bank Arena" чемпиона последних 5 сезонов - "Карабах".

До начала матча с участием обеих команд было организовано мероприятие по случаю 3-й годовщины апрельских боев. 

Начавшийся после матч завершился победой "Карабаха" со счетом 6:0.

Доведя этой победой свои баллы до 48-ми, "Карабах" разделил лидерство с "Нефтчи". Что касается "Сумгайыта", он остался на 8-ой строчке с 17 очками.

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