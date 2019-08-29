"Карабах" может в 6-й раз подряд завоевать путёвку в группу еврокубков

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сегодня сыграет свой очередной еврокубковый матч.

Как передаёт Report, агдамская команда проведёт ответную игру раунда плей-офф Лиги Еропы УЕФА против чемпиона Северной Ирландии, клуба "Линфилд". Встреча начнётся в 20:00 по бакинскому времени на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Прошлый матч в Белфасте завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Если в сегодняшнем противостоянии "Карабах" сможет добиться желаемого результата, то в 6-й раз подряд попадёт в групповой этап еврокубков. До этого агдамский коллектив 1 раз выступал в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА, 4 раза - Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА

Раунд плей-офф, ответный матч

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Линфилд" (Сев. Ирландия)

Главный судья: Сергей Иванов

Боковые судьи: Роман Усачов, Валерий Данченко

Четвёртый судья: Сергей Лапочкин (все - Россия)

Судья-инспектор: Ален Хамер (Люксембург)

Представитель УЕФА: Марко Симюнович (Словения)

Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова