"Карабах" достиг соглашения с испанским нападающим

Футбольный клуб "Карабах" достиг соглашения с еще одним испанским игроком.

Об этом Report сообщил президент клуба Абдулбари Гезал.

Однако А.Гезал не раскрыл имя и позицию игрока. По его словам, у нового игрока богатая карьера.

В свою очередь, пресс-секретарь клуба Нурлан Ибрагимов сказал, что они достигли принципиального соглашения с несколькими игроками, но он не может назвать имен, поскольку еще нет официальных контрактов с ними: "Мы работаем по такому принципу, что не считаем правильным раскрытие имени игрока до заключения официального контракта, чтобы избежать технических проблем. Но могу сказать, что это игрок линии атаки".

Отметим, что в настоящее время в "Карабахе" играют два испанских футболиста. Это полузащитник Мичел и Дани Кинтана.