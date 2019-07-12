Капитан "Нефтчи": Обойдем "Сперанцу", а потом поговорим об "Арсенале"

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов дал интервью после первой игры первого квалификационного этапа Лиги Европы против молдавской "Сперанцы", которую обыграли со счетом 3:0.
27-летний полузащитник ответил на вопросы командированного в Кишинев корреспондента Report.
- Как Вы сможете прокомментировать встречу?
- Матч получился сложным. Как минимум потому, что мы играли со странным мячом. Я впервые в жизни играл с таким мячом. Поле было сложным. Соперник не полил газон до игры.
- Намеренно?
- Они отказалось от этого, чтобы нам было трудно. Но главное то, что мы добились результата. Такого, который удовлетворит нас на ответной игре. Но нельзя успокаиваться.
- Счет 3:0 позволяет вас быть оптимистичными в отношении ответного матча?
- Нельзя расслабляться. В футболе происходят случаи возмещения проигрыша.
- Вы не думаете, что мы преувеличили силу "Сперанцы". Говорили, они в хорошей форме, а "Нефтчи" не готов. На фоне всего этого в гостях выигрываем со счетом 3:0…
- Я не думаю, что мы преувеличили силу противника. То, что они в форме – это правда. Они играют каждую неделю. У меня было много ошибок, обычно я не допускаю ошибки в таких ситуациях. При игре с мячом приходится много думать, что приводило к потерям. Полагаю, это связано с нехваткой игровой кондиции. Это сказывается.
- Эта победа приблизила "Нефтчи" ко второму этапу. Там вас ждет российский "Арсенал". Будет ли вам вдвойне приятно играть против этой команды как игроку, который некогда играл в Премьер-лиге России?
- Мне будет интересно. Только давайте обойдём "Сперанцу" и уже потом будем говорить об "Арсенале".
- Чего вы ждете от ответного мачта в Баку?
- В Баку мы будем больше атаковать. Покажем несколько другой футбол.
Şamo QuliyevАвтор новости