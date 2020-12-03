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Капитан "Маккаби": Мы думаем только о победе в игре с "Карабахом"

Капитан "Маккаби": Мы думаем только о победе в игре с "Карабахом" В первом матче с "Карабахом" мы победили со счетом 1:0. Наш соперник проиграл "Сивасспору", пропустив на последних минутах. Полагаю, что нас ждет сложный матч. Сделаем все возможное для победы. В настоящее время на этом сосредоточены все наши мысли
Футбол
3 декабря 2020 г. 00:54
Капитан Маккаби: Мы думаем только о победе в игре с Карабахом
Шеран Йени

"В первом матче с "Карабахом" мы победили со счетом 1:0. Наш соперник проиграл "Сивасспору", пропустив на последних минутах. Полагаю, что нас ждет сложный матч. Сделаем все возможное для победы. В настоящее время на этом сосредоточены все наши мысли".

Как передает Report, об этом капитан израильского "Маккаби" (Тель-Авив) Шеран Йени заявил на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с "Карабахом".

"Преодолеть этап очень сложно. Если это произойдет, мы получим отличный опыт. Но на данный момент мы думаем только о победе в завтрашнем матче".

Отметим, что матч "Карабах" - "Маккаби", который состоится 3 декабря на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле, стартует в 21:55 по бакинскому времени. В связи с военным положением в Азербайджане "Карабах" проводит домашние игры на нейтральном поле.

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Версия на азербайджанском языке "Makkabi"nin kapitanı: "Hazırda yalnız "Qarabağ"la oyunu düşünürük"

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