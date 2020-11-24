Кандидат в президенты "Барсы": Месси остается в команде

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался относительно возможного ухода форварда Лионеля Месси из каталонского клуба в "Манчестер Сити".
Как сообщает Report со ссылкой на портал lesportiudecatalunya.cat, функционер посоветовал представителю "горожан" не строить планы относительно капитана каталонского представителя Лионеля Месси.
Фонт сказал, что аргентинский нападающий останется в "Барселоне": "Я уже сказал Сориано забыть о Месси, потому что Месси остается в "Барселоне" и мы выиграем этот турнир".
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предложит Лионелю Месси контракт на 10 лет.