Кандидат в президенты "Барсы": Месси остается в команде

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался относительно возможного ухода форварда Лионеля Месси из каталонского клуба в "Манчестер Сити".

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался относительно возможного ухода форварда Лионеля Месси из каталонского клуба в "Манчестер Сити".

Как сообщает Report со ссылкой на портал lesportiudecatalunya.cat, функционер посоветовал представителю "горожан" не строить планы относительно капитана каталонского представителя Лионеля Месси.

Фонт сказал, что аргентинский нападающий останется в "Барселоне": "Я уже сказал Сориано забыть о Месси, потому что Месси остается в "Барселоне" и мы выиграем этот турнир".

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предложит Лионелю Месси контракт на 10 лет.