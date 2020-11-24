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Кандидат в президенты "Барсы": Месси остается в команде

Кандидат в президенты "Барсы": Месси остается в команде Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался относительно возможного ухода форварда Лионеля Месси из каталонского клуба в "Манчестер Сити".
Футбол
24 ноября 2020 г. 18:32
Кандидат в президенты Барсы: Месси остается в команде

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался относительно возможного ухода форварда Лионеля Месси из каталонского клуба в "Манчестер Сити".

Как сообщает Report со ссылкой на портал lesportiudecatalunya.cat, функционер посоветовал представителю "горожан" не строить планы относительно капитана каталонского представителя Лионеля Месси.

Фонт сказал, что аргентинский нападающий останется в "Барселоне": "Я уже сказал Сориано забыть о Месси, потому что Месси остается в "Барселоне" и мы выиграем этот турнир".

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предложит Лионелю Месси контракт на 10 лет.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" prezidentliyinə namizəd: "Messi komandada qalacaq"

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