​Кальяри вышел в Серию А

Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ Разгромив Бари (3:0) в матче 40-го тура итальянской Серии B, Кальяри обеспечил себе путевку в высший дивизион итальянского чемпионата.

Как передает Report, за два тура до финиша первенства Кальяри имеет на своем счету 77 пунктов, что на 11 больше, чем у Трапани, которая идет 3-й в таблице.

Таким образом, следующий сезон Кальяри начнет в элите итальянского футбола.

На прошлой неделе путевку в Серию А оформил Кротоне, который сейчас занимает 1-е место в таблице, имея в активе 78 баллов.

Кальяри вылетел из высшего дивизиона чемпионата Италии только в прошлом сезоне, заняв по итогам турнира 18-е место.