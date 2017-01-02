К.Роналду: для меня деньги - не самое главное

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал, как относится к деньгам и сообщил о цели в футболе, передает Report со ссылкой на сайт goal.com.

"Моя цель - оставаться на своем уровне. У меня осталось еще несколько лет для игры в футбол. Я подписал отличные контракты с "Nike" и с "Реалом". Рад, что подписал такие крупные сделки в таком возрасте. Это невероятно, это придаст мне мотивацию работать еще больше и оставаться на своем уровне. Для меня деньги - не самое главное. Я отношусь к ним только как к средству, которое позволяет быть независимым и чувствовать себя комфортно после завершения карьеры", - отметил португалец.