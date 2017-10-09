Йоахим Лёв: В первом тайме не совсем хорошо сыграли

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ “Поздравляю своих игроков. Десять побед показывают, что они всегда концентрацию сохраняли на высоком уровне. Не всякая команда способна на это".

Как передает Report, об этом после последней в своей группе отборочной игры ЧМ-2018 против Азербайджана сказал главный наставник Бундестима Йоахим Лёв.

Главный тренер отметил, что сборная Германии первый тайм не хорошо отыграла: "Для нас соперник не имеет разницы. В первом тайме не совсем хорошо сыграли, медленно двигались. Допустили технические ошибки. Очень часто возвращали мяч своему вратарю. Все ждут от нас хорошего выступления. Но молодым игрокам нужно время. Мы смогли сделать, что хотели во втором тайме. Мы так заиграли, что голы должны были пойти. После первого гола защитники были медленны. Сборная Азербайджана выходила в атаку, а наши игроки тяжело двигались. Мы поторопились забить гол. Во втором тайме мы решили эту проблему. Когда играешь хорошо сзади, то игроки передней линии принимают мяч еще лучше”.