Известное испанское издание: Агдам - кавказская Хиросима

Авторитетное испанское издание AS опубликовало статью о предстоящем матче "Карабах" – "Севилья", который состоится в рамках I тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в статье город Агдам, за который играет чемпион Азербайджана, представлен как кавказская Хиросима: "Большинство болельщиков, которые в четверг будут присутствовать на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, - это покинувшие дома в результате Карабахской войны, их дети и внуки. Вот уже 26 лет "Карабах" проводит домашние встречи в 250 км от Агдама. Это кавказская Хиросима, город неупокоённых душ. Ныне стадион "Имарет" в руинах. Клуб "Карабах", основанный в 1951 году, проводил свои домашние матчи на этом стадионе до тех пор, пока 40 тысяч человек вынужденно не покинули эти места в результате армяно-азербайджанского конфликта".

Отметим, что матч состоится 19 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Матч стартует в 20:55.