Избран новый президент Ассоциации европейских клубов

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Ассоциацию европейских клубов (ECA) избран новый президент.

Как сообщает Report, новым руководителем структуры стал президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Он избран на XIX Генассамблее ECA в Женеве. Андреа Аньелли попал в историю как второй президент организации.

До сих пор созданную в 2008 году Ассоциацию европейских клубов возглавлял Карл-Хайнц Румменигге, который не выдвинул своей кандидатуры на нынешних выборах.

Отметим, что ЕСА является структурой, объединяющей в себе 220 клубов из 53 национальных ассоциаций Европы. Азербайджан в организации представляют клубы "Карабах", "Габала" и "Нефтчи".