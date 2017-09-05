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    Избран новый президент Ассоциации европейских клубов

    Новым руководителем структуры стал президент итальянского Ювентуса

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Ассоциацию европейских клубов (ECA) избран новый президент.

    Как сообщает Report, новым руководителем структуры стал президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли.

    Он избран на XIX Генассамблее ECA в Женеве. Андреа Аньелли попал в историю как второй президент организации.

    До сих пор созданную в 2008 году Ассоциацию европейских клубов возглавлял Карл-Хайнц Румменигге, который не выдвинул своей кандидатуры на нынешних выборах.

    Отметим, что ЕСА является структурой, объединяющей в себе 220 клубов из 53 национальных ассоциаций Европы. Азербайджан в организации представляют клубы "Карабах", "Габала" и "Нефтчи". 

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