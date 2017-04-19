Из-за беспорядков во Франции болельщик "Бешикташа" лишен свободы на 2 месяца

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Французский суд вынес приговор в отношении болельщика "Бешикташа", избившего сотрудника стадиона в канун первого матча с "Лионом" ¼ финала Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на La Progres, родившийся в Германии 27-летний фанат лишен свободы сроком на 2 месяца. Вдобавок, ему на 2 года запретили въезд во Францию.

Отметим, что из-за беспорядков, произошедших до проведенного 13 апреля матча между командами "Лион" и "Бешикташ", в целом арестовано 12 человек.