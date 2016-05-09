​Итальянский футболист Лука Тони завершил карьеру

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Итальянский нападающий Лука Тони провел последний матч на профессиональном уровне.

Как передает Report, чемпионат Италии еще не завершен, но Тони принял решение попрощаться с футболом на домашнем стадионе Вероны, за которую он выступал три последних сезона.

Вылетевшая из Серии А команда принимала чемпиона страны Ювентус и победила 2:1. Тони забил с пенальти на 43-й минуте, эффектно исполнив «паненку» и был заменен на 85-й минуте.

Этот гол стал для 38-летнего нападающего 157-м в Серии А — в списке лучших бомбардиров турнира всех времен он единолично занимает 18-е место. Больше всего голов в чемпионате он забил, выступая за Фиорентину (55). 48 мячей Тони провел за Верону, 15 за Брешию, 9 за Виченцу, 5 за Рому, 3 за Дженоа и 2 за Ювентус.

В чемпионате 2005/2006 в составе Фиорентины Лука отличился 31 раз и стал не только лучшим бомбардиром чемпионата, но и обладателем Золотой бутсы. Во второй раз Тони был самым результативным футболистом Серии А в кампании 2014/2015, когда, как и нападающий Интера Мауро Икарди, забил 22 гола.

Также итальянец выигрывал гонку бомбардиров в Бундеслиге — в чемпионате 2007/2008 он забил за мюнхенцев 24 гола и помог команде выиграть национальное первенство и Кубок. Это единственная победа Тони в высшем дивизионе, также в 2004-м году он выигрывал с Палермо Серию Б.

За сборную Италии Тони выступал с 2004-го по 2009-й год и был основным нападающим команды, которая стала победителем чемпионата мира 2006-го года. В составе адзурри Лука провел 47 матчей и забил 16 голов.