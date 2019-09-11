Искендер Джавадов: В награждении за ничью с Хорватией нет ничего особенного

"Во время таких трудных игр команда нуждается в мотивации. Поэтому руководство подняло вопрос о присуждении премии".

Об этом Report заявил член Исполнительного комитета АФФА Искендер Джавадов, комментируя информацию о выплате вознаграждения футболистам сборной Азербайджана за ничью со счетом 1:1 в матче с Хорватией в рамках отборочного этапа к Евро-2020.

По словам И.Джавадова, подобное встречается в мировой практике: "Во всем мире учреждаются награды за ничью и победу. Это было и тогда, когда мы играли в футбол. Хорватия является серебряным призером чемпионата мира, команда занимает 7-е место в рейтинге ФИФА".