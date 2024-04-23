"Интер" в 20-й раз стал чемпионом Италии

"Интер" со счетом 2:1 обыграл "Милан" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира.

"Интер" со счетом 2:1 обыграл "Милан" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Франческо Ачерби (18-я минута) и Маркус Тюрам (49). У проигравших отличился Фикайо Томори (80).

В компенсированное время матча на поле случилась потасовка с участием игроков обеих команд. Красные карточки получили игрок "Милана" Тео Эрнандес и защитник "Интера" Дензел Дюмфрис. Позднее за удар локтем с поля был удален футболист "Милана" Давиде Калабриа.

"Интер" набрал 86 очков и за пять туров до окончания чемпионата стал недосягаемым для соперников. "Милан" занимает 2-е место с 69 очками. "Интер" в 20-й раз стал чемпионом Италии и опередил по количеству титулов "Милан" (19 побед). Рекордсменом является "Ювентус", становившийся чемпионом 36 раз.