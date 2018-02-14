Игуаин оформил самый ранний дубль в истории Лиги чемпионов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, отметившийся двумя голами в начале матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», установил рекорд.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, 30-летний Игуаин стал автором самого раннего дубля в истории Лиги чемпионов.

Для того чтобы забить два мяча в ворота английской команды, аргентинскому форварду потребовалось 8 минут 7 секунд со стартового свистка.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку «Интера» Хулио Крусу, который в матче со «Спартаком» в 2006 году оформил дубль за стартовые 8 минут 30 секунд.