​Игроки сборной Франции заработают по 300 тыс. евро за победу на Евро-2016

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Премиальные игроков сборной Франции за победу на домашнем Евро-2016 составят 300 тыс. евро.

Как передает Report, об этом сообщает L’Equipe.

В случае поражения в финале каждый игрок «трехцветных» получит по 250 тыс. евро. Если французы завершат выступление на турнире на стадии полуфинала, игроки заработают по 210 тыс. евро. Наконец, минимальный размер премиальных (165 тыс. евро) ждет сборную Франции в случае вылета в четвертьфинале.

Напомним, Евро-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Франции сыграет в группе A с Румынией (10 июня), Албанией (15 июня) и Швейцарией (19 июня).