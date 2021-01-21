О нас
Report Georgia
Аудио новости

Игроки азербайджанских клубов сдали тесты на COVID-19

Игроки азербайджанских клубов сдали тесты на COVID-19 Сегодня состоятся матчи "Зиря" - "Габала", "Сабаил" - "Нефтчи" и "Сабах" - "Карабах"
Футбол
21 января 2021 г. 14:44
Игроки азербайджанских клубов сдали тесты на COVID-19

Стали известны результаты тестов на коронавирус команд, которые проведут сегодня матчи в рамках XIV тура Азербайджанской Премьер-Лиги.

Как сообщает Report, анализы на коронавирус всех игроков показали отрицательный результат.

Результаты тестов на коронавирус коллективов "Кешля" и "Сумгайыта", которые встретятся 22 января, станут известны сегодня вечером.

Отметим, что сегодня состоятся матчи "Зиря" - "Габала", "Сабаил" - "Нефтчи" и "Сабах" - "Карабах". Первые две встречи начнутся в 16:00, а встреча в Масазыре - в 18:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Klublarımızın koronavirus testlərinin nəticəsi açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
21 января 2021 г. 10:36
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi