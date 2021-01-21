Игроки азербайджанских клубов сдали тесты на COVID-19

Сегодня состоятся матчи "Зиря" - "Габала", "Сабаил" - "Нефтчи" и "Сабах" - "Карабах"

Стали известны результаты тестов на коронавирус команд, которые проведут сегодня матчи в рамках XIV тура Азербайджанской Премьер-Лиги.

Как сообщает Report, анализы на коронавирус всех игроков показали отрицательный результат.

Результаты тестов на коронавирус коллективов "Кешля" и "Сумгайыта", которые встретятся 22 января, станут известны сегодня вечером.

Отметим, что сегодня состоятся матчи "Зиря" - "Габала", "Сабаил" - "Нефтчи" и "Сабах" - "Карабах". Первые две встречи начнутся в 16:00, а встреча в Масазыре - в 18:00.