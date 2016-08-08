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    ​Игрок команды-соперницы "Габалы": Наша цель - групповой этап

    Ясмин Ханданович рассказал об игре с Габалой

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ "Цель нашей команды заключается в завоевании путевки в групповой этап Лиги Европы".

    Как сообщает Report, об этом заявил вратарь словенского клуба "Марибор" Ясмин Ханданович.

    Отметим, что данный клуб является соперником "Габалы" в раунде плей-офф Лиги Европы.

    38-летний вратарь также рассказал об игре  с "Габалой": "С материальной точки зрения "Габала" является одной из хорошо организованных команд. Впереди у нас еще две игры на чемпионате страны. Сегодня мы выйдем на матч дерби с командой "Любляна". После завершения этих игр можно подумать о Евролиге. Матч с "Абердином" уже состоялся. Мы должны готовиться с предстоящим играм".

    Отметим, что первая игра между "Габалой" и "Марибор" состоится 18 августа в Баку, ответная встреча намечается через неделю в Словении. Победитель встречи примет участие в групповом этапе Лиги Европы.  

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