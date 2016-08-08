​Игрок команды-соперницы "Габалы": Наша цель - групповой этап

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ "Цель нашей команды заключается в завоевании путевки в групповой этап Лиги Европы".

Как сообщает Report, об этом заявил вратарь словенского клуба "Марибор" Ясмин Ханданович.

Отметим, что данный клуб является соперником "Габалы" в раунде плей-офф Лиги Европы.

38-летний вратарь также рассказал об игре с "Габалой": "С материальной точки зрения "Габала" является одной из хорошо организованных команд. Впереди у нас еще две игры на чемпионате страны. Сегодня мы выйдем на матч дерби с командой "Любляна". После завершения этих игр можно подумать о Евролиге. Матч с "Абердином" уже состоялся. Мы должны готовиться с предстоящим играм".

Отметим, что первая игра между "Габалой" и "Марибор" состоится 18 августа в Баку, ответная встреча намечается через неделю в Словении. Победитель встречи примет участие в групповом этапе Лиги Европы.