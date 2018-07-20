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    Игрок "Карабаха" пропустит игру с "Кукеси"

    Уточнилось состояние Дани Кинтана

    Баку.20 июля. REPORT.AZ/ Уточнилось состояние футболиста "Карабаха" Дани Кинтана, пострадавшего во время игры со словенским "Олимпия" в рамках первого квалификационного этапа Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, 31-летний полузащитник прошел медосмотр. Предполагается, что растянувший связки футболист через неделю приступит к персональным тренировкам.

    Отметим, что встреча "Карабах" – "Олимпия" завершилась со счетом 0:0. Агдамский представитель в рамках второго квалификационного этапа Лиги чемпионов встретится с албанской командой "Кукеси". 

    Первая встреча состоится 25 июля, ответная встреча 1 августа.

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