Игрок "Баварии" сыграл инопланетянина в четвёртой части "Людей в чёрном"

Защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг стал звездой кино.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, бывший футболист сборной Германии, по его словам, принял участие четвертой части "Людей в черном". В картине спортсмен исполнил роль инопланетянина.

"Я был большим поклонником вселенной "Люди в черном" с самого первого фильма. Поступило предложение от Sony Pictures принять участие в съемках нового фильма. Я был приятно удивлен и чрезвычайно рад. Это точно будет уникальный и особенный опыт - вскоре увидеть себя на большом экране", - приводит слова немца Welt.

30-летний Боатенг является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.