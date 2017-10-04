Игорь Пономарев вспомнил о дебюте Рашада Садыгова в сборной Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "Мы проводили последний выездной матч в отборочном раунде чемпионата мира 2002 года против сборной Швеции. Результат не представлял для нас никакого значения. В то время Рашад был молодым и перспективным футболистом".

Об этом заявил Report бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Игорь Пономарев, вспоминая дебют Рашада Садыгова в сборной.

По словам 57-летнего специалиста, в свой дебют на встрече в Стокгольме в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2002 года Р. Садыгов отлично справился с задачей.

И. Пономарев сказал, что хотя в то время команда проиграла со счетом 0:3, цель заключалась в том, чтобы молодые футболисты почувствовали немного иной футбол, нежели в сборной U-21: "Главное заключалось в том, чтобы они не стеснялись и играли хорошо и достойно. Могу с уверенностью сказать, что на встрече в Стокгольме Рашад Садыгов и Рамал Гусейнов, которым мы впервые предоставили шанс, сыграли отлично. А теперь, я желаю Садыгову успехов в карьере тренера".

Отметим, что на предстоящем в Баку 5 октября матче с Чехией в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года Рашад Садыгов в последний раз наденет форму сборной Азербайджана.

Встреча на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 20:00.