Ибрагимович пропустит игру с "Ювентусом"

"Милан" проведет игру с "Ювентусом" в шестнадцатом туре итальянской Серии А с серьезной потерей.

"Милан" проведет игру с "Ювентусом" в шестнадцатом туре итальянской Серии А с серьезной потерей.

Как сообщает Report со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport, футболист красно-черных Златан Ибрагимович не сможет принять участие в важной встрече.

Ожидается, что шведский нападающий, который пока довольствуется индивидуальными тренировками, вернется на зеленое поле 18 января в матче с "Кальяри".

Встреча "Милан" - "Ювентус" состоится 6 января и начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Одноименный представитель "Милана" с 37 очками возглавляет турнирную таблицу. Туринский клуб с 27 очками расположился на 5-й строчке.