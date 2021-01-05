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Ибрагимович пропустит игру с "Ювентусом"

Ибрагимович пропустит игру с "Ювентусом" "Милан" проведет игру с "Ювентусом" в шестнадцатом туре итальянской Серии А с серьезной потерей.
Футбол
5 января 2021 г. 19:26
Ибрагимович пропустит игру с Ювентусом
Златан Ибрагимович

"Милан" проведет игру с "Ювентусом" в шестнадцатом туре итальянской Серии А с серьезной потерей.

Как сообщает Report со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport, футболист красно-черных Златан Ибрагимович не сможет принять участие в важной встрече.

Ожидается, что шведский нападающий, который пока довольствуется индивидуальными тренировками, вернется на зеленое поле 18 января в матче с "Кальяри".

Встреча "Милан" - "Ювентус" состоится 6 января и начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Одноименный представитель "Милана" с 37 очками возглавляет турнирную таблицу. Туринский клуб с 27 очками расположился на 5-й строчке.

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Версия на азербайджанском языке İbrahimoviç "Yuventus"la oyunu buraxacaq

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