О нас

Ибрагимович посвятил победу в чемпионате Италии Мино Райоле

Ибрагимович посвятил победу в чемпионате Италии Мино Райоле Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём будущем в футболе после победы в чемпионате Италии.
Футбол
23 мая 2022 г. 08:38
Ибрагимович посвятил победу в чемпионате Италии Мино Райоле

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём будущем в футболе после победы в чемпионате Италии.

Как передает Report, слова Ибрагимовича приводит журналист Фабрицио Романо в социальной сети Twitter.

«Я продолжу играть, если буду чувствовать себя хорошо физически. Приму своё решение в ближайшее время. У меня было много проблем со здоровьем, но я приму решение в скором времени.

Это скудетто для Райолы. Это первый трофей, который я выиграл без Мино», - cказал футболист.

Напомним, что Мино Райолы не стало 30 апреля 2022 года на 55-м году жизни. Он долгое время был агентом 40-летнего шведского футболиста.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Серия А: Названо имя самого ценного игрока сезона
Серия А: Названо имя самого ценного игрока сезона
23 мая 2022 г. 08:20
Ла Лига: «Атлетико» и завоевал бронзовые медали чемпионата Испании
Ла Лига: «Атлетико» и завоевал бронзовые медали чемпионата Испании
23 мая 2022 г. 08:02
АПЛ: Фанаты «Манчестер Сити» напали на вратаря «Астон Виллы»
АПЛ: Фанаты «Манчестер Сити» напали на вратаря «Астон Виллы»
23 мая 2022 г. 07:43
«Вильярреал» стал первым клубом, который представит Испанию в Лиге конференций
«Вильярреал» стал первым клубом, который представит Испанию в Лиге конференций
23 мая 2022 г. 07:23
Ла Лига: «Гранада» вылетела в Сегунду из-за победы «Кадиса»
Ла Лига: «Гранада» вылетела в Сегунду из-за победы «Кадиса»
23 мая 2022 г. 06:32
У Пиоли украли медаль во время празднования чемпионства «Милана»
У Пиоли украли медаль во время празднования чемпионства «Милана»
23 мая 2022 г. 05:41
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
23 мая 2022 г. 04:48
Серия А: «Кальяри» сыграл вничью с «Венецией» и вылетел из турнира
Серия А: «Кальяри» сыграл вничью с «Венецией» и вылетел из турнира
23 мая 2022 г. 01:32
Милан впервые за 11 лет стал чемпионом Италии по футболу
"Милан" впервые за 11 лет стал чемпионом Италии по футболу
22 мая 2022 г. 22:03
АПЛ: Стал известен чемпион Англии по футболу
АПЛ: Стал известен чемпион Англии по футболу
22 мая 2022 г. 20:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi