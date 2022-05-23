Ибрагимович посвятил победу в чемпионате Италии Мино Райоле

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём будущем в футболе после победы в чемпионате Италии.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём будущем в футболе после победы в чемпионате Италии.

Как передает Report , слова Ибрагимовича приводит журналист Фабрицио Романо в социальной сети Twitter.

«Я продолжу играть, если буду чувствовать себя хорошо физически. Приму своё решение в ближайшее время. У меня было много проблем со здоровьем, но я приму решение в скором времени.

Это скудетто для Райолы. Это первый трофей, который я выиграл без Мино», - cказал футболист.

Напомним, что Мино Райолы не стало 30 апреля 2022 года на 55-м году жизни. Он долгое время был агентом 40-летнего шведского футболиста.