Хонда в восторге от гола, забитого в составе "Нефтчи" - ВИДЕО

После победы над клубом "Кешля", одержанной со счетом 3:0. 35-летний полузащитник опубликовал твит

Футболист клуба "Нефтчи" Кейсуке Хонда в восторге от гола, забитого в Премьер-лиге Азербайджана.

По сообщению Report, своими ощущениями японский полузащитник поделился после победы над клубом "Кешля", одержанной со счетом 3:0. 35-летний полузащитник опубликовал твит "Just one goal, but one goal".

Отметим, что Кейсуке Хонда подписал контракт с "Нефтчи" до конца текущего сезона.