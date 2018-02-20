Гвардиола напал на коллегу-соперника после проигрыша "Манчестер Сити" "Уигану" - ВИДЕО

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер команды "Манчестер Сити", которая в 1/8 финала Кубка Англии проиграла команде "Уиган" Пеп Гвардиола, напал на коллегу-соперника.

Как сообщает Report, инцидент произошел как во время, так и после игры. Испанский специалист толкнул главного тренера "Уигана".

Кук в заявлении назвал коллегу трусом: "Гвардиола напал на меня, потому что он трус. Не может принять проигрыш. Он не уважает людей, которые лучше него и тратят меньше него денег".

Английский специалист прокомментировал и слова Гвардиолы, что "Уиган" нанес всего один точный удар и тот завершился голом: "Он после игры сказал, что мы с одним голом перешли на новый этап. Разве в боксе тот, кто наносит один смертельный удар, выполняет меньше работы? Пусть Гвардиола не ищет оправданий. "Манчестер Сити" проиграл. Мне на годы хватит грусти на его лице".

Отметим, что "Уиган" вышел в 1/4 финала, т.к. данный этап состоял из одной игры.