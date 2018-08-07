Гурбан Гурбанов: Верю, что в ответной игре сыграем лучше

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ «Мы проиграли в первом матче, впереди ответная игра. У команды было волнение. Во втором тайме играли лучше. Впереди нас ждут более интересные 90 минут».

Как передает Report, об этом во время пресс-конференции сообщил главный тренер азербайджанского клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов после поражения от белорусского БАТЭ (0:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу.

- Почему не играл Дани Кинтана? У него такая серьезная травма?

Да он получил травму и будет прооперирован.

- Мы увидели 2 разных тайма. Как бы вы прокомментировали бы игру?

Соперник организовал несколько атак в первом тайме и использовал их. У каждой команды свой стиль игры. Они старались найти нас на ошибках. Футбол устроен на ошибках.

- Игра БАТЭ удивила вас?

Я ожидал такой игры от БАТЭ. В первую очередь, мы увидели большой опыт. У них были острые атаки. Состояние газона было хуже, но не только для нас. Это не оправдание.

- 10 августа у вас игра в чемпионате Азербайджана с командой "Зире". Вы не захотите перенести этот матч?

Не было такой идеи. Но после этой игры обратимся к руководству соперника и ПФЛ, чтобы матч с "Зире" был перенесен.

- 1:0 скользкий счет. Сможет ли "Карабах" изменить ситуацию в Белоруссии?

Мы должны побеждать, чтоб попасть в группу. Гол,забитый в ответном матче может все изменить.

- Будут ли изменения в стартовом составе?

Верю, что в ответной игре сыграем лучше, но серьезных изменений не будет. Решим по состоянию игроков.