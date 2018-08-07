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    Гурбан Гурбанов: Верю, что в ответной игре сыграем лучше

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ «Мы проиграли в первом матче, впереди ответная игра. У команды было волнение. Во втором тайме играли лучше. Впереди нас ждут более интересные 90 минут». 

    Как передает Report, об этом во время пресс-конференции сообщил главный тренер азербайджанского клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов после поражения от белорусского БАТЭ (0:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу.  

    - Почему не играл Дани Кинтана? У него такая серьезная травма? 

    Да он получил травму и будет прооперирован. 

    - Мы увидели 2 разных тайма. Как бы вы прокомментировали бы игру? 

    Соперник организовал несколько атак в первом тайме и использовал их. У каждой команды свой стиль игры. Они старались найти нас на ошибках. Футбол устроен на ошибках. 

    - Игра БАТЭ удивила вас? 

     Я ожидал такой игры от БАТЭ. В первую очередь, мы увидели большой опыт. У них были острые атаки.  Состояние газона было хуже, но не только для нас. Это не оправдание. 

    - 10 августа у вас игра в чемпионате Азербайджана с командой "Зире".  Вы не захотите перенести этот матч?  

    Не было такой идеи.  Но после этой игры обратимся к руководству соперника и ПФЛ, чтобы матч с "Зире" был перенесен. 

    - 1:0 скользкий счет. Сможет ли "Карабах" изменить ситуацию в Белоруссии?  

    Мы должны побеждать, чтоб попасть в группу. Гол,забитый в ответном матче может все изменить.    

    - Будут ли изменения в стартовом составе?

     Верю, что в ответной игре сыграем лучше, но серьезных изменений не будет. Решим по состоянию игроков.

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