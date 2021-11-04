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Гурбан Гурбанов: Мы обыграли очень хорошую команду

Гурбан Гурбанов: Мы обыграли очень хорошую команду "В первую очередь, поздравляю своих игроков. Мы обыграли очень хорошую команду. Все 90 минут на поле шла хорошая борьба. Этот матч был очень важен, и я подчеркивал, что мы должны играть еще лучше, если хотим победить и в Алматы".
Футбол
4 ноября 2021 г. 22:16
Гурбан Гурбанов: Мы обыграли очень хорошую команду

"В первую очередь, поздравляю своих игроков. Мы обыграли очень хорошую команду. Все 90 минут на поле шла хорошая борьба. Этот матч был очень важен, и я подчеркивал, что мы должны играть еще лучше, если хотим победить и в Алматы".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после победы над казахстанским "Кайратом" в Алматы (2:1).

"Несмотря на погоду и состояние поля, ребята все выдержали и сделали все для победы. Мы не сидели в обороне, постоянно шли в атаку. Нельзя было давать сопернику простор для действий, потому что они очень хороши в игре с мячом, у них свой стиль. В любом случае, мои игроки старались сохранять дисциплину. Считаю, что они добились большой победы. "Кайрату" и многоуважаемому Курбану Бердыеву желаю успехов", - отметил Г.Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Biz heç vaxt hiyləgərlik etməmişik"

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