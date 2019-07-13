​Гризманн: буду преданно биться за футболку «Барселоны»

Французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой переход из мадридского «Атлетико» в «Барселону».

Как передаёт Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Пришло время принять новый вызов. Наконец-то наши пути с "Барселоной“ объединились. Я буду преданно биться за футболку команды», - приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Сумма выкупа французского футболиста составила € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.

28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.