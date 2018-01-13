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    Голландский клуб не отпустил своего футболиста в сборную Азербайджана

    Руководство Валвейк не разрешило Озану Джану Кёкчю присоединиться к сборам

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Озан Джан Кёкчю не будет участвовать в учебно-тренировочных сборах сборной Азербайджана по футболу U-21 в Анталье, Турция.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, несмотря на то, что клуб "Валвейк" ранее согласился на участие своего футболиста в национальной сборной, 12 января руководство представителя Голландии не разрешило ему присоединиться к сборам, сославшись на начало второго круга чемпионата.

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