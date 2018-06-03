 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гол Неймара помог сборной Бразилии обыграть Хорватию в товарищеском матче - ВИДЕО

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сборные Бразилии и Хорватии провели товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира – 2018.

     Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.

    Счёт в матче открыл нападающий Неймар, который забил после передачи от Филиппе Коутиньо на 69-й минуте. На третьей компенсированной минуте второго тайма удвоил преимущество бразильцев форвард Роберто Фирмино, отличившийся после передачи от Каземиро.

    На чемпионате мира – 2018 сборная Бразилии выступит в одной группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Хорватской сборной предстоит сыграть в квартете с Аргентиной, Исландией и Нигерией.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi