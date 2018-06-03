Гол Неймара помог сборной Бразилии обыграть Хорватию в товарищеском матче - ВИДЕО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сборные Бразилии и Хорватии провели товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира – 2018.

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий Неймар, который забил после передачи от Филиппе Коутиньо на 69-й минуте. На третьей компенсированной минуте второго тайма удвоил преимущество бразильцев форвард Роберто Фирмино, отличившийся после передачи от Каземиро.

На чемпионате мира – 2018 сборная Бразилии выступит в одной группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Хорватской сборной предстоит сыграть в квартете с Аргентиной, Исландией и Нигерией.