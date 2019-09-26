Гол и передача Ибрагимовича принесли "Лос-Анджелес Гэлакси" победу над "Реал Солт-Лейк"

Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 2:1 обыграл на выезде "Реал Солт-Лейк", одержав третью победу подряд в регулярном чемпионате, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Голом и результативной передачей отметился капитан гостей Златан Ибрагимович.

На 50-й минуте матча шведский форвард ассистировал полузащитнику Кристиану Павону. Ближе к концу встречи Ибрагимович (80) забил сам, увеличив разницу в счете. Хозяева смогли отыграть только один мяч, голом отметился защитник Недум Онуоха (89).

Ибрагимович является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. Он провел 27 матчей и забил 28 мячей, отдав при этом шесть голевых передач.