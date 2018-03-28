Главный тренер сборной Ирландии: Если бы мы не забили гол сборной Азербайджана, разрыдались бы

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Мы одержали достойную победу. Возможно, гол был забит с небольшим запозданием. Однако шансов было много, мы больше владели мячом".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер национальной команды Ирландии U-21 Ноэль Кинг после матча в отборочном туре Чемпионата Европы, в котором они одолели сборную Азербайджана со счетом 1:0.

62-летний эксперт сказал, что команда провела игру без серьезных ошибок:

"В первой половине игры мы играли не очень хорошо. Мы были месте 8 дней, но самым тяжелым стали именно эти 45 минут".

По мнению опытного тренера, если бы команда не смогла забить гол, все бы просто разрыдались: "Это психологический момент, который исходит от воодушевления".

Отметим, что Ирландия победила сборную Азербайджана на 90+9 минуте за счет гола, забитого Шоном Доннела.