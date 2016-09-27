Главный тренер сборной Англии попал в коррупционную ловушку

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс попал в неприятную ситуацию.

Как сообщает Report, 61-летний специалист попал в коррупционную ловушку.

Он оказался фигурантом расследования журналистов издания The Telegraph, направленного на поиск доказательств взяточничества в британском футболе. Журналисты разыграли тренера, представившись бизнесменами с Ближнего Востока, которые хотят получить деньги путем махинаций на трансферном рынке. Речь шла о сумме в 400 тыс. фунтов стерлингов. Эллардайс приезжал в Гонконг и Сингапур, провел две встречи, в ходе которых объяснил, как можно обойти регламент FA, запрещающий третьим лицам владеть правами на игроков. Разговоры Эллардайса с "бизнесменами" записаны на видео. В ходе беседы тренер сборной Англии раскритиковал своего предшественника за отсутствие характера, а также укорил чиновников FA за то, что те приняли решение снести "Уэмбли".