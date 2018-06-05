Главный тренер "Сабаила": Перед нами не поставлено цели получить пропуск в еврокубки - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер "Сабаила" Афтандил Гаджиев дал интервью Report.
- Что вы можете сказать о новых трансферах?
- С Русланом Гурбановым достигнута предварительная договоренность. Осталось подписать официальный контракт. Фархад Велиев будет в нашей команде работать как тренер-вратарь. С ним соглашение у уже подписано. Сегодня к нам примкнет Эмин Агаев. Завтра он официально станет вспомогательным тренером.
- Вы привлекаете в "Сабаил" опытных футболистов и тренеров. Перед командой поставлена цель получить пропуск на еврокубки?
- Перед нами такой цели не поставлено. Но мы постараемся сделать наилучшее из того, то сможем. Просто мой подход таков, что я предпочитаю больше игравших в футбол и опытных специалистов.
- Не возникнут ли у вас трудности в работе с такими опытными футболистами?
- Наверно, не все будут опытными. Мы постараемся осуществить трансфер кого-то из низкой возрастной группы. С другой стороны, я привлекаю в команду футболистов, характер которых мне знаком. Это не значит, что мы будет делать то, чего пожелают опытные футболисты. Я придаю большое значение характеру. Мы не будет заключать контракты с игроками, которые вредят рабочему процессу. Мы привлекаем в команду футболистов, которые нам подходят и всесторонне отвечают нашим требованиям.
- Агабала Рамазанов в предыдущих клубах выделялся жестким характером…
- Характер Агабалы не такой, каким его все видят. На поле вы можете видеть его раздражительность, Агабала, которого я знаю и вижу вне поля, совсем иной.
- Из "Карабаха" вышли 9 футболистов. За вычетом пары из них, остальные те, которые не попали в основной состав. Кого еще из этих футболистов вы бы хотели видеть в "Сабаиле"?
- Сейчас в нашем списке нет ни одного футболиста из "Карабаха". Я не могу сказать, что будет в будущем.
- Вы бы хотели видеть в команде Афгана Исмайлова?
- Афгана в настоящий момент в нашем списке нет.
- Уточнен ли ваш план летней подготовки?
- План летней подготовки известен. Сейчас мы в поиске. Рассматриваем различные варианты. С 20 июня по 7 июля в Баку пройдут тренировочные сборы. Переговоры в связи с отелем и другими вопросами ведутся, где состоятся тренировочные сборы, пока неизвестно.
- Вы распрощались с довольно большим количеством футболистов. Еще кого-то будете удалять?
- Есть удаляемые игроки и игроки, у которых истек срок договора или аренды. Сейчас неизвестно, кто уйдет в будущем. Оставшиеся в команде другие футболисты нужны мне.
- Планируется ли привлечь в команду легионеров?
- Мы ищем игрока-легионера. Сейчас я наблюдаю за игроками. Если будет понравившийся мне игрок, мы привлечем его в команду. Это может произойти в Баку на сборах, или после сборов в Турции. От найденного нами игрока многое зависит.
- Некоторые клуба распрощались с легионерами. Вы не думаете пригласить их в команду?
- Честно говоря, предложения были. Возможно, это футболист ведет переговоры и с другим клубом. В реальности ничего нет, поэтому я не хочу рассказывать. Сейчас мы не остановились на каком-то конкретном футболисте.
Təbriz QuliyevАвтор новости
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