Главный тренер "Сабаила": Перед нами не поставлено цели получить пропуск в еврокубки - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер "Сабаила" Афтандил Гаджиев дал интервью Report.

- Что вы можете сказать о новых трансферах?

- С Русланом Гурбановым достигнута предварительная договоренность. Осталось подписать официальный контракт. Фархад Велиев будет в нашей команде работать как тренер-вратарь. С ним соглашение у уже подписано. Сегодня к нам примкнет Эмин Агаев. Завтра он официально станет вспомогательным тренером.

- Вы привлекаете в "Сабаил" опытных футболистов и тренеров. Перед командой поставлена цель получить пропуск на еврокубки?

- Перед нами такой цели не поставлено. Но мы постараемся сделать наилучшее из того, то сможем. Просто мой подход таков, что я предпочитаю больше игравших в футбол и опытных специалистов.

- Не возникнут ли у вас трудности в работе с такими опытными футболистами?

- Наверно, не все будут опытными. Мы постараемся осуществить трансфер кого-то из низкой возрастной группы. С другой стороны, я привлекаю в команду футболистов, характер которых мне знаком. Это не значит, что мы будет делать то, чего пожелают опытные футболисты. Я придаю большое значение характеру. Мы не будет заключать контракты с игроками, которые вредят рабочему процессу. Мы привлекаем в команду футболистов, которые нам подходят и всесторонне отвечают нашим требованиям.

- Агабала Рамазанов в предыдущих клубах выделялся жестким характером…

- Характер Агабалы не такой, каким его все видят. На поле вы можете видеть его раздражительность, Агабала, которого я знаю и вижу вне поля, совсем иной.

- Из "Карабаха" вышли 9 футболистов. За вычетом пары из них, остальные те, которые не попали в основной состав. Кого еще из этих футболистов вы бы хотели видеть в "Сабаиле"?

- Сейчас в нашем списке нет ни одного футболиста из "Карабаха". Я не могу сказать, что будет в будущем.

- Вы бы хотели видеть в команде Афгана Исмайлова?

- Афгана в настоящий момент в нашем списке нет.

- Уточнен ли ваш план летней подготовки?

- План летней подготовки известен. Сейчас мы в поиске. Рассматриваем различные варианты. С 20 июня по 7 июля в Баку пройдут тренировочные сборы. Переговоры в связи с отелем и другими вопросами ведутся, где состоятся тренировочные сборы, пока неизвестно.

- Вы распрощались с довольно большим количеством футболистов. Еще кого-то будете удалять?

- Есть удаляемые игроки и игроки, у которых истек срок договора или аренды. Сейчас неизвестно, кто уйдет в будущем. Оставшиеся в команде другие футболисты нужны мне.

- Планируется ли привлечь в команду легионеров?

- Мы ищем игрока-легионера. Сейчас я наблюдаю за игроками. Если будет понравившийся мне игрок, мы привлечем его в команду. Это может произойти в Баку на сборах, или после сборов в Турции. От найденного нами игрока многое зависит.

- Некоторые клуба распрощались с легионерами. Вы не думаете пригласить их в команду?

- Честно говоря, предложения были. Возможно, это футболист ведет переговоры и с другим клубом. В реальности ничего нет, поэтому я не хочу рассказывать. Сейчас мы не остановились на каком-то конкретном футболисте.