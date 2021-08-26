О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главный тренер "Нефтчи": Не стоит искать виновных, надо делать выводы

Главный тренер "Нефтчи": Не стоит искать виновных, надо делать выводы Главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов призвал не искать виновных в проигрыше израильскому "Маккаби", а делать выводы
Футбол
26 августа 2021 г. 23:29
Главный тренер Нефтчи: Не стоит искать виновных, надо делать выводы

Главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов призвал не искать виновных в проигрыше израильскому "Маккаби", а делать выводы.

Как передает Report, сегодня в Хайфе состоялся ответный матч между "Маккаби" и "Нефтчи" в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА. Бакинский клуб проиграл со счетом 0:4.

"Мы почувствовали опасность с первых минут игры. Сказалось и отсутствие Юсуфа Лавала. Кроме того, в матче не играли 3 футболиста, что также создало нам проблем. Какое бы тяжелое поражение мы не потерпели, для нас это хороший опыт. Теперь все наши мысли будут сосредоточены на чемпионате. Не стоит искать виновных, надо делать выводы и вставать на ноги", - сказал на пресс-конференции главный тренер.

43-летний специалист также отметил некоторых футболистов. По его мнению, Аррамиш Соарес, Фахмин Мурадбейли и Мерт Челик показали слабую игру.

"Игру Челика еще можно связать с неопытностью, но других я понять не могу. В связи с тем, что у нас не было достаточного количества игроков в составе нам пришлось остановить участие в еврокубках", - добавил С.Абасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Samir Abasov: "Neftçi" avrokuboklarda oynamağa hazır deyildi"

Другие новости из категории

Карабах 8-ой раз подряд вышел в групповой этап еврокубков
"Карабах" 8-ой раз подряд вышел в групповой этап еврокубков
27 августа 2021 г. 00:32
Нефтчи обсуждает трансфер с Олимпиакосом
"Нефтчи" обсуждает трансфер с "Олимпиакосом"
26 августа 2021 г. 23:58
Главный тренер Маккаби: Не так-то просто одолеть такую команду, как Нефтчи
Главный тренер "Маккаби": Не так-то просто одолеть такую команду, как "Нефтчи"
26 августа 2021 г. 23:36
Нефтчи завершил борьбу в еврокубках
"Нефтчи" завершил борьбу в еврокубках
26 августа 2021 г. 22:53
Главный тренер Нефтчи наказан за инцидент с болельщиком
Главный тренер "Нефтчи" наказан за инцидент с болельщиком
26 августа 2021 г. 22:37
Стали известны стартовые составы команд матча Абердин - Карабах
Стали известны стартовые составы команд матча "Абердин" - "Карабах"
26 августа 2021 г. 22:20
Определилась лучшая футболистка сезона
Определилась лучшая футболистка сезона
26 августа 2021 г. 21:42
Стало известно имя лучшего футболиста сезона
Стало известно имя лучшего футболиста сезона
26 августа 2021 г. 21:35
Лига чемпионов: завершилась жеребьевка сезона 2021/2022
Лига чемпионов: завершилась жеребьевка сезона 2021/2022
26 августа 2021 г. 21:16
Стали известны имена лучших футболистов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021
Стали известны имена лучших футболистов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021
26 августа 2021 г. 21:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi