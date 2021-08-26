Главный тренер "Нефтчи": Не стоит искать виновных, надо делать выводы

Главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов призвал не искать виновных в проигрыше израильскому "Маккаби", а делать выводы

Главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов призвал не искать виновных в проигрыше израильскому "Маккаби", а делать выводы.

Как передает Report, сегодня в Хайфе состоялся ответный матч между "Маккаби" и "Нефтчи" в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА. Бакинский клуб проиграл со счетом 0:4.

"Мы почувствовали опасность с первых минут игры. Сказалось и отсутствие Юсуфа Лавала. Кроме того, в матче не играли 3 футболиста, что также создало нам проблем. Какое бы тяжелое поражение мы не потерпели, для нас это хороший опыт. Теперь все наши мысли будут сосредоточены на чемпионате. Не стоит искать виновных, надо делать выводы и вставать на ноги", - сказал на пресс-конференции главный тренер.

43-летний специалист также отметил некоторых футболистов. По его мнению, Аррамиш Соарес, Фахмин Мурадбейли и Мерт Челик показали слабую игру.

"Игру Челика еще можно связать с неопытностью, но других я понять не могу. В связи с тем, что у нас не было достаточного количества игроков в составе нам пришлось остановить участие в еврокубках", - добавил С.Абасов.