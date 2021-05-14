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Главный тренер "Кешли": Меня расстроило, как мы играли

Главный тренер "Кешли": Меня расстроило, как мы играли К концу чемпионата силы футболистов иссякают. Нашим соперником был "Карабах", против них нужно было играть без ошибок
Футбол
14 мая 2021 г. 23:28
Главный тренер Кешли: Меня расстроило, как мы играли
Санан Гурбанов

"К концу чемпионата силы футболистов иссякают. Нашим соперником был "Карабах", против них надо было играть без ошибок".

Как передает Report, об этом главный тренер клуба "Кешля" Санан Гурбанов заявил на пресс-конференции после поражения от "Карабаха" со счетом 0:2 в XXVII туре Азербайджанской премьер-лиги.

По словам 41-летнего специалиста, его расстроила игра своей команды: "Мы теряли мяч в простых ситуациях, все шло не по плану. Меня расстроило, как мы играли. Противник одержал заслуженную победу. В любом случае команде необходимо быть готовой к двум последним матчам: финалу Кубка и игре против "Габалы" в чемпионате".

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Версия на азербайджанском языке "Keşlə"nin baş məşqçisi: "Sərgilədiyimiz oyun məni məyus etdi"

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