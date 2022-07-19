Главный тренер "Цюриха": "В первом тайме мы не смогли удержать "Карабах"

Первый тайм остался за соперником. Они давили. Допускали ошибки, результат был справедливым.
«Но во втором тайме уже справились с давлением, и провели его лучше «Карабаха». Стали чаще использовать фланги, что принесло результат. Хочу сделать комплимент голкиперу «Карабаху». Он несколько раз спас команду. Счет 3:3 был бы более справедливым итогом.
Шансы равны. Не радуюсь этому поражению. Никогда не радуюсь поражениям. Мелкие детали решат исход противостояния в ответной игре. Будем анализировать первую игру, сделаем выводы. Преимущество за соперником, так как Карабах будет отдыхать до нашей встречи, а нам еще предстоит провести матч в чемпионате», - сказал Фода.
Отметим, что ответная встреча пройдет 27 июля в Швейцарии.