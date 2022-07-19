О нас

Главный тренер "Цюриха": "В первом тайме мы не смогли удержать "Карабах"

Главный тренер "Цюриха": "В первом тайме мы не смогли удержать "Карабах" Первый тайм остался за соперником. Они давили. Допускали ошибки, результат был справедливым.
Футбол
19 июля 2022 г. 23:30
Главный тренер Цюриха: В первом тайме мы не смогли удержать Карабах

Первый тайм остался за соперником. Они давили. Допускали ошибки, результат был справедливым.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер швейцарского «Цюриха» Франко Фода, комментируя поражение в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу от азербайджанского «Карабаха».

«Но во втором тайме уже справились с давлением, и провели его лучше «Карабаха». Стали чаще использовать фланги, что принесло результат. Хочу сделать комплимент голкиперу «Карабаху». Он несколько раз спас команду. Счет 3:3 был бы более справедливым итогом.

Шансы равны. Не радуюсь этому поражению. Никогда не радуюсь поражениям. Мелкие детали решат исход противостояния в ответной игре. Будем анализировать первую игру, сделаем выводы. Преимущество за соперником, так как Карабах будет отдыхать до нашей встречи, а нам еще предстоит провести матч в чемпионате», - сказал Фода.

Отметим, что ответная встреча пройдет 27 июля в Швейцарии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Sürix"in baş məşqçisi: "Birinci hissədə "Qarabağ"ı saxlaya bilmədik"

Самое читаемое

На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi