Главный тренер "Цюриха": "В первом тайме мы не смогли удержать "Карабах"

Первый тайм остался за соперником. Они давили. Допускали ошибки, результат был справедливым.

Первый тайм остался за соперником. Они давили. Допускали ошибки, результат был справедливым.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер швейцарского «Цюриха» Франко Фода, комментируя поражение в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу от азербайджанского «Карабаха».

«Но во втором тайме уже справились с давлением, и провели его лучше «Карабаха». Стали чаще использовать фланги, что принесло результат. Хочу сделать комплимент голкиперу «Карабаху». Он несколько раз спас команду. Счет 3:3 был бы более справедливым итогом.

Шансы равны. Не радуюсь этому поражению. Никогда не радуюсь поражениям. Мелкие детали решат исход противостояния в ответной игре. Будем анализировать первую игру, сделаем выводы. Преимущество за соперником, так как Карабах будет отдыхать до нашей встречи, а нам еще предстоит провести матч в чемпионате», - сказал Фода.

Отметим, что ответная встреча пройдет 27 июля в Швейцарии.