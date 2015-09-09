​Главного тренера сборной Хорватии отправили в отставку

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Главного тренера сборной Хорватии Нико Ковача - команды-соперницы сборной Азербайджана в отборочном групповом этапе ЕВРО-2016 - отправили в отставку.

Как сообщает Report, информацию распространила Футбольная федерация Хорватии.

Причина отставки связана с неудачным выступлением Хорватии. За последние две игры возглавляемая Ковачем команда набрала всего лишь 1 балл.

После ничьи на прошедшей в Баку встрече между клубами Хорватии и Азербайджана, команда проиграла Норвегии со счетом 0:2. В результате этого команда опустилась в группе на 3-ю ступень.

После решения об отставке Н.Ковач направил общественности открытое письмо, и, пожелав сборной успехов, заявил, что останется болельщиком Хорватии.