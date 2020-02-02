​Главный тренер "Карабаха": До предстоящего матча мало времени

"Завоевали три важных очка. Сложно будет в первых матчах увидеть желаемое. Игроки были сдержаны. Мы играли против хорошего соперника. Соперник был не из легких. Поздравляю своих игроков".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции, после матча XV тура Премьер-лиги с "Сабаил".

48-летний специалист, также рассказал о Ричарде Алмейде, который покинул команду во время зимнего трансферного периода. Он подчеркнул, что бразильский полузащитник был важным игроком для агдамского представителя: "Сегодня все игроки, выступающие в команде важны для нас".